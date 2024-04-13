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        Konya'da bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 19:54 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:54
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        Konya'da bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Mehmet A'nın bıçakla yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

        - Olay

        Mehmet A. ile evine gelen 3 kişi arasında, birlikte gittikleri Kurtbasan mevkisinde tartışma çıkmış, burada kavgaya dönüşen olayda darbedilen Mehmet A, bıçakla yaralanmıştı.

        Evinin önüne bırakılan Mehmet A, ihbar üzerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

        Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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