Konya'da bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Evinin önüne bırakılan Mehmet A, ihbar üzerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

Mehmet A. ile evine gelen 3 kişi arasında, birlikte gittikleri Kurtbasan mevkisinde tartışma çıkmış, burada kavgaya dönüşen olayda darbedilen Mehmet A, bıçakla yaralanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

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