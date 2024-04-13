Bayram sonrası dönüşe geçenler Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuyor

Yoğunluğun bu gece ve yarın artması bekleniyor.

Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

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