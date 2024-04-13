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        Bayram sonrası dönüşe geçenler Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuyor

        Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkan vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:40 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:40
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        Bayram sonrası dönüşe geçenler Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuyor
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        Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkan vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

        Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

        Yoğunluğun bu gece ve yarın artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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