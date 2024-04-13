Bayram sonrası dönüşe geçenler Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuyor
Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkan vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkan vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.
Yoğunluğun bu gece ve yarın artması bekleniyor.
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