Konya'da sazlık alandaki su birikintisine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sürücü Muhammet U. ile eşi Merve U. ve çocukları K.S.U. (4) ve Y.M.U. (1) otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıarak ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin balçık olan sazlık alanda su birikintisine devrildiği ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.