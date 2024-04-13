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        Prof. Dr. Güntürk: Türk Yıldızları 2025'ten itibaren Hürjet'i kullanacak

        TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın 4 adet NF-5 uçağı, son 12 yılda çeşitli nedenlerle düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:15
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        Prof. Dr. Güntürk: Türk Yıldızları 2025'ten itibaren Hürjet'i kullanacak
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        TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın 4 adet NF-5 uçağı, son 12 yılda çeşitli nedenlerle düştü. Kazalarda 2'si pilot, 1'i yer personeli, 3 asker şehit oldu. Bu kazaların birçok nedeni olabileceği gibi NF-5 uçakların 60 yıldır kullanıldığını hatırlatan Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Prof. Dr. Rüştü Güntürk, “Bu uçaklarımızı yaklaşık 60 yıldır kullanmaktayız. Bir metal yorgunluğu var yani metal yorgunluğu da olabilir. Ama teknisyenlerimiz uçakların bakımlarını çok iyi yapar. Hürjet’i yapıyoruz ve inşallah 2025’ten itibaren Türk Yıldızları’nda artık Hürjet'i kullanacağız. NF-5'lerden daha üstün tarafı ise NF-5'lerin hızı 1,2 mach, bizim Hürjet’imiz ise 1,4 mach. Yani bundan daha iyi, daha hızlı, daha büyük bir hıza sahip olacak" dedi.

        Türk Hava Kuvvetleri’nin Akrotim Filo Komutanlığı, Türk Yıldızları'nın 4 adet NF-5 uçağı, son 12 yılda çeşitli nedenlerle düştü. Kazalarda 2'si pilot, 1'i yer personeli, 3 asker şehit oldu. Uçak kazalarının birçok sebebinin olabileceğini, Türk Yıldızlarının kullandığı NF-5 tipi uçakların 60 yıldır kullanımda olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Prof. Dr. Rüştü Güntürk, "Kazalarda birçok sebep olabilir. Sebeplerin tam olarak ne olduğunu ancak bize Milli Savunma Bakanlığı tam olarak çıkartabilir. Bunlar, pilottan kaynaklanan bir problem olabilir. Hava durumuna göre birçok problem olur veya uçaklarımızda oluşacak mekanik olaylar olabilir. Bu uçaklarımızı yaklaşık 60 yıldır kullanmaktayız. Bir metal yorgunluğu var yani metal yorgunluğu da olabilir. Ama teknisyenlerimiz uçakların bakımlarını çok iyi yapar" diye konuştu.

        ‘HÜRJET 45 BİN FİTTE RAHAT BİR ŞEKİLDE UÇACAK’

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet’in Türk Yıldızları tarafından 2025 yılından itibaren kullanılacağını açıklayan Prof. Dr. Güntürk, "Devletimiz, Milli Savunma Bakanlığımız bu kazaları gördükten sonra çeşitli çalışmalar yürüttü. Hürjet’i yapıyoruz ve inşallah 2025’ten itibaren Türk Yıldızları’nda artık Hürjet'i kullanacağız. NF-5'lerden daha da üstün tarafı ise NF-5'lerin hızı 1,2 mach bizim Hürjet’imiz ise 1,4 mach. Yani bundan daha iyi, daha hızlı, daha büyük bir hıza sahip olacak. Hürjet, 45 bin fitte rahat bir şekilde uçabilecek. Bunları da biz gerçekleştirdiğimiz zaman 2025’ten itibaren NF-5'lerin yerine artık tamamen Hürjet’i kullanacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

        'TÜRK YILDIZLARI'NIN DÜŞÜK VE YÜKSEK BASINÇTA HIZLI HAREKETLERİ METAL YORULMASINI HIZLANDIRIR'

        60 yıl önce envantere alınan NF-5 uçaklarında metal yorgunluk olabileceğini söyleyen Güntürk, "Bu uçaklarımız 2000 ve 2010’da modernizasyona girmiş, çıkmış. Aviyonik sistemler olarak modernizasyon sistemi yapılmış. Navigasyon takılmış, haberleşme sistemleri takılmış. Görüş sistemleri takılmış. Metal yorulmasını da şöyle tanımlayabiliriz. Deniz seviyesinde yer çekimi çok kuvvetli. Yükseldikçe bu azalıyor. Türk Yıldızlarımız çok hızlı hareket ettiklerinden yüksek basınçtan, düşük basınca veya düşük basınçta yüksek basınca çok hızlı hareket ettiklerinden burada da metal yorulması daha hızlı şekilde olabilir. Kazaların nedeni kesin bu değil ama bizim tahminlerimiz metal yorulması da olabilir burada" dedi.

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