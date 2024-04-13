Parktaki kavgada ağır yaralanan 2 kişiden biri öldü; birbirlerini bıçaklamışlar

KONYA'da, kavgada ağır yaralanan Mustafa El Süleyman (20) ile Abdurrahman El Muhammed'in (16) birbirlerini bıçakladıkları ortaya çıktı. Hastanede tedavi altında olan El Süleyman, bu sabah hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karatay İlçesi Yediler Mahallesi Ergürü Sokak’taki Yediler Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan Suriye uyruklu Mustafa El Süleyman ve Abdurrahman El Muhammed, bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Çıkan bıçaklı kavgada taraflar birbirlerini göğüslerinden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Konya Numune ve Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Suriyeli 2 kişinin başkaları tarafından yaralandığı düşünüldü. Ancak polis, çevredekilerin ve Abdurrahman El Muhammed'in ifadesini aldıktan sonra birbirlerini bıçakladıkları ortaya çıktı. Yaralılardan Mustafa El Süleyman tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Abdurrahman El Muhammed'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.