Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Parktaki kavgada ağır yaralanan 2 kişiden biri öldü; birbirlerini bıçaklamışlar

        KONYA'da, kavgada ağır yaralanan Mustafa El Süleyman (20) ile Abdurrahman El Muhammed'in (16) birbirlerini bıçakladıkları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parktaki kavgada ağır yaralanan 2 kişiden biri öldü; birbirlerini bıçaklamışlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da, kavgada ağır yaralanan Mustafa El Süleyman (20) ile Abdurrahman El Muhammed'in (16) birbirlerini bıçakladıkları ortaya çıktı. Hastanede tedavi altında olan El Süleyman, bu sabah hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karatay İlçesi Yediler Mahallesi Ergürü Sokak’taki Yediler Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan Suriye uyruklu Mustafa El Süleyman ve Abdurrahman El Muhammed, bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Çıkan bıçaklı kavgada taraflar birbirlerini göğüslerinden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Konya Numune ve Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Suriyeli 2 kişinin başkaları tarafından yaralandığı düşünüldü. Ancak polis, çevredekilerin ve Abdurrahman El Muhammed'in ifadesini aldıktan sonra birbirlerini bıçakladıkları ortaya çıktı. Yaralılardan Mustafa El Süleyman tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Abdurrahman El Muhammed'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var

        Benzer Haberler

        Okuma sevgisiyle biriktirdiği eski kitapları meraklılarıyla buluşturuyor
        Okuma sevgisiyle biriktirdiği eski kitapları meraklılarıyla buluşturuyor
        Tuzlukçu'da bir muhtar, seçmenlerine çekilişle hediye dağıttı
        Tuzlukçu'da bir muhtar, seçmenlerine çekilişle hediye dağıttı
        Prof. Dr. Güntürk: Türk Yıldızları 2025'ten itibaren Hürjet'i kullanacak
        Prof. Dr. Güntürk: Türk Yıldızları 2025'ten itibaren Hürjet'i kullanacak
        Konya'da sazlık alandaki su birikintisine devrilen otomobildeki 4 kişi yara...
        Konya'da sazlık alandaki su birikintisine devrilen otomobildeki 4 kişi yara...
        AK Parti'li başkanın çalışanı bıçaklandı, CHP'li adayın eşi gözaltında
        AK Parti'li başkanın çalışanı bıçaklandı, CHP'li adayın eşi gözaltında
        Konya'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı
        Konya'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı