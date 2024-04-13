Konya'da çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Aldanmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

İddiaya göre, Mehmet Aldanmaz ile evine gelen 3 kişi arasında, birlikte gittikleri Kurtbasan mevkisinde tartışma çıktı.

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