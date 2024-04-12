Konya'da trafik kazasında 2 sürücü yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Gökçehüyük Mahallesi'nde, Mehmet Yetiştiren idaresindeki 42 AUT 233 plakalı otomobil ile Murat Işık idaresindeki 42 AGA 098 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçların sürücüleri yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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