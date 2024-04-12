Konya'da trafik kazasında 2 sürücü yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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