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        Konya'da trafik kazasında 2 sürücü yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 12.04.2024 - 23:12
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        Konya'da trafik kazasında 2 sürücü yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Gökçehüyük Mahallesi'nde, Mehmet Yetiştiren idaresindeki 42 AUT 233 plakalı otomobil ile Murat Işık idaresindeki 42 AGA 098 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçların sürücüleri yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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