Karapınar Acıgöl'de bayram yoğunluğu yaşanıyor
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, bayram tatili dolayısıyla yerli turistlerin uğrak noktası oldu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, bayram tatili dolayısıyla yerli turistlerin uğrak noktası oldu.
Tatilini burada geçiren ziyaretçiler, gölün şifalı ve tuzlu suyunun tadını çıkarıyor.
Serinlemek ve dinlenmek amacıyla Acıgöl'e gelen ziyaretçiler, göl kenarında piknik yapıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.