Karapınar Acıgöl'de bayram yoğunluğu yaşanıyor

Serinlemek ve dinlenmek amacıyla Acıgöl'e gelen ziyaretçiler, göl kenarında piknik yapıyor.

Tatilini burada geçiren ziyaretçiler, gölün şifalı ve tuzlu suyunun tadını çıkarıyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, bayram tatili dolayısıyla yerli turistlerin uğrak noktası oldu.

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