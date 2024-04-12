Atılacak bebek arabaları Ramazan ustanın elinde yenileniyor

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da, eski bisiklet tamircisi Ramazan Özbek, parçaları kırıldığı ya da bozulduğu için atılacak bebek arabalarının ve pusetlerin tamirini yapıyor.

Bisiklet tamircisi 57 yaşındaki Özbek, 11 yıl önce, bebek arabalarının tamir edilmediği için atıldığını ya da hurdacılara verildiğini fark etti.

Bunun üzerine bebek arabası tamir etmeye karar veren Özbek, yedek parça bulunmadığını anlayınca hurdacılardan topladığı bebek arabalarını sökerek kendi parça tedariğini oluşturdu.

Birkaç tamirden sonra aileler, Özbek'i birbirine tavsiye etmeye başladı. Gün geçtikçe müşterisi artan Özbek, yetişemez hale gelince bisiklet tamirciliğini bıraktı.

Bebek arabasını tamir ettiğini duyan birçok ebeveynin önce şaşırdığını, sonra sevindiğini belirten Özbek, onları masraftan kurtardığına ve mağduriyetini giderdiğine sevindiğini dile getirdi.

- "Bir tarafı ya da bir tekeri kırılsa insanlar atmak zorunda kalıyordu"

Bulamadığı parçaları sac metalden kendi imal ettiğini anlatan Özbek, "Tamir edilebilecek arabaları tamir edip, ikinci el olarak satıyorum. Yapılamayacak olanları da bozup yedek parça olarak kullanıyorum. Yeni arabalar çok pahalı. Ufacık bir vidası olmasa, bir tarafı ya da bir tekeri kırılsa, insanlar atmak zorunda kalıyor. Hem bu arabaları yeniden ekonomiye kazandırıyoruz hem de vatandaşların işini görüyoruz." dedi.

İşini çok para kazanma hevesiyle yapmadığını, müşterilerinin "teşekkür ederim" demesinin onun için yeterli olduğunu belirten Özbek, şöyle konuştu: