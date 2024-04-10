Bakan Yerlikaya: Pazar günü, kamyon, tanker ve çekicileri 24 saat boyunca trafikten kısıtlıyoruz (2)
BAKANYERLİKAYA, HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI Ramazan bayramı nedeniyle memleketi Konya'da bulunan İçişleri Bakan Yerlikaya, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Taş Bina'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
BAKANYERLİKAYA, HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI
Ramazan bayramı nedeniyle memleketi Konya'da bulunan İçişleri Bakan Yerlikaya, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Taş Bina'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Yerlikaya, törende protokol üyeleri ve hemşehrileriyle tek tek bayramlaşıp, sohbet etti. Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
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