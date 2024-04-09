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        Hüyük'te şehitlikler ziyaret edildi

        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:32
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        Hüyük'te şehitlikler ziyaret edildi
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        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.

        Sefer, ilçedeki şehitlikleri ziyaret ederek, kabirlerin başında dua etti.

        Daha sonra şehit ailelerine evlerinde ziyarette bulunan Sefer, bayramlarını tebrik etti.

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