Küçük Miraç hayati risk oluşturan kalp rahatsızlığından başarılı ameliyatla kurtuldu

ZEHRA MELEK ÇAT - Adana'da yaşayan ailenin ikiz çocuklarından 1,5 yaşındaki Miraç'ın şah damarı ile akciğer damarı arasındaki açıklık Konya'da yapılan başarılı operasyonla kapatıldı.

Dört çocuklu Menik ailesinin 1,5 yaşındaki oğlu Miraç, doğumdan önce bağırsaklarında fark edilen sorun nedeniyle doğduktan kısa bir süre sonra ameliyat edildi.

İkizi gibi gelişip büyüyemeyen Miraç'ın, hayati risk oluşturan şah damarı ile akciğer damarı arasında doğuştan çok geniş bir açıklık fark edildi.

Adana'da yapılan testler sonucu ameliyat edilmesi gerektiği belirtilen Miraç, Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Gökdemir ve ekibi tarafından ameliyata alınan Miraç, şikayetlerinin sona ermesinin ardından taburcu edildi. - "Bizim için çifte bayram olacak" Anne Hediye Menik, AA muhabirine, Miraç'ın çeşitli sağlık problemleriyle dünyaya geldiğini söyledi. Oğlunun kalbindeki delikten dolayı Adana'da anjiyo olduğunu, sonrasında Konya'ya sevk edildiğini anlatan Memik, "Yaklaşık 20 gündür Konya'dayız. O iyileşince biz de iyileştik. Kardeşleri de büyük bir heyecanla Miraç'ı bekliyor." ifadesini kullandı.