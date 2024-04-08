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        Küçük Miraç hayati risk oluşturan kalp rahatsızlığından başarılı ameliyatla kurtuldu

        ZEHRA MELEK ÇAT - Adana'da yaşayan ailenin ikiz çocuklarından 1,5 yaşındaki Miraç'ın şah damarı ile akciğer damarı arasındaki açıklık Konya'da yapılan başarılı operasyonla kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:07
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        Küçük Miraç hayati risk oluşturan kalp rahatsızlığından başarılı ameliyatla kurtuldu
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Adana'da yaşayan ailenin ikiz çocuklarından 1,5 yaşındaki Miraç'ın şah damarı ile akciğer damarı arasındaki açıklık Konya'da yapılan başarılı operasyonla kapatıldı.

        Dört çocuklu Menik ailesinin 1,5 yaşındaki oğlu Miraç, doğumdan önce bağırsaklarında fark edilen sorun nedeniyle doğduktan kısa bir süre sonra ameliyat edildi.

        İkizi gibi gelişip büyüyemeyen Miraç'ın, hayati risk oluşturan şah damarı ile akciğer damarı arasında doğuştan çok geniş bir açıklık fark edildi.

        Adana'da yapılan testler sonucu ameliyat edilmesi gerektiği belirtilen Miraç, Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Burada Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Gökdemir ve ekibi tarafından ameliyata alınan Miraç, şikayetlerinin sona ermesinin ardından taburcu edildi.

        - "Bizim için çifte bayram olacak"

        Anne Hediye Menik, AA muhabirine, Miraç'ın çeşitli sağlık problemleriyle dünyaya geldiğini söyledi.

        Oğlunun kalbindeki delikten dolayı Adana'da anjiyo olduğunu, sonrasında Konya'ya sevk edildiğini anlatan Memik, "Yaklaşık 20 gündür Konya'dayız. O iyileşince biz de iyileştik. Kardeşleri de büyük bir heyecanla Miraç'ı bekliyor." ifadesini kullandı.

        Baba Hamdullah Menik de 20 günün kendileri için çok zor geçtiğini belirterek, "Çok şükür iyileşti. Bizim için çifte bayram olacak." dedi.

        - "İkizi ile arasındaki gelişim farkı da kapanacak"

        Doç. Dr. Mahmut Gökdemir de Miraç'ın mide çıkışındaki darlık sebebiyle ameliyat edildiğini aktardı.

        Cerrahi riski yüksek olan operasyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gökdemir, "Önce anjiyosu tekrarlandı. Damarlar arasındaki açıklık kapatıldı. Sağlam bir çocuk olarak evine taburcu ediyoruz. İkizi ile arasındaki gelişim farkı da kapanacak. Kalp açısından herhangi bir sorun kalmayacak. Cerrahi operasyonu istediğimiz gibi oldu. Aileye iki mutluluğu birden yaşattık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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