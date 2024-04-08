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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor maçı hakem tarafından 57. dakikada tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 21:24 Güncelleme: 08.04.2024 - 21:24
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor maçı hakem tarafından 57. dakikada tatil edildi.

        Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-13 önde kapadı.

        Maçın ikinci yarısı ev sahibi ekibin 28-24 üstünlüğüyle devam ederken 54. dakikada Rize Belediyespor sahayı terk etti.

        Rize Belediyespor teknik ekibinin itirazları sonucu oyun bir süre durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.

        Konya Büyükşehir Belediyespor'un 31-24 önde olduğu müsabaka karşılaşmanın 57. dakikasında saha hakemi tarafından tatil edildi.

        Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Hentbol Federasyonu verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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