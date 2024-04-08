Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor maçı hakem tarafından 57. dakikada tatil edildi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor maçı hakem tarafından 57. dakikada tatil edildi.
Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-13 önde kapadı.
Maçın ikinci yarısı ev sahibi ekibin 28-24 üstünlüğüyle devam ederken 54. dakikada Rize Belediyespor sahayı terk etti.
Rize Belediyespor teknik ekibinin itirazları sonucu oyun bir süre durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.
Konya Büyükşehir Belediyespor'un 31-24 önde olduğu müsabaka karşılaşmanın 57. dakikasında saha hakemi tarafından tatil edildi.
Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Hentbol Federasyonu verecek.
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