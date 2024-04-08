Hentbol: Erkekler Süper Lig

Konya Büyükşehir Belediyespor'un 31-24 önde olduğu müsabaka karşılaşmanın 57. dakikasında saha hakemi tarafından tatil edildi.

Rize Belediyespor teknik ekibinin itirazları sonucu oyun bir süre durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.

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