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        Bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

        KONYA'da, bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra ailesinin yaşadığı eve gelen ve o sırada polisleri fark edip koşarak kaçıp, altgeçit köprülüğü kavşağa gelen Aykut H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 22:03 Güncelleme: 07.04.2024 - 22:05
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        Bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
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        KONYA'da, bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra ailesinin yaşadığı eve gelen ve o sırada polisleri fark edip koşarak kaçıp, altgeçit köprülüğü kavşağa gelen Aykut H., tabancayı başına dayayıp intihar girişiminde bulundu. Aykut H.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, şüpheliyi kolundan tutup, çekerek gözaltına aldı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Kavşağı'nda meydana geldi. Olaydan bir saat önce Yazır Mahallesinde 1 kişiyi ayağından tabancayla yaralayıp kaçan Aykut H., ailesinin oturduğu eve geldi. Bu sırada polisin geldiğini gören Aykut H., koşarak kaçıp yakındaki altgeçit köprülü kavşağında tabancayı başına dayayıp intihara kalkıştı. Bölgeye çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi, altgeçit ulaşıma kapatıldı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri ise şüpheliyi yaklaşık 1 saat ikna etmeye çalıştı. Polis, bir anlık dalgınlığından faydalandığı Aykut H.'yi kolundan tutup çekerek, gözaltına aldı. Aykut H.'nin 'yaralama' suçundan cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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