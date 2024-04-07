Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de devrilen taksi sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlaya devrilen taksinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de devrilen taksi sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlaya devrilen taksinin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 T 2031 plakalı taksi, Beyşehir-Konya kara yolu İsaköy yakınlarında tarlaya devrildi.

        Kazada, yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Çocuklar bayram sevincini "sevgi paketleri"yle yaşayacak
        Çocuklar bayram sevincini "sevgi paketleri"yle yaşayacak
        Seydişehir'de traktör ile tarım aleti arasına sıkışan kişi yaralandı
        Seydişehir'de traktör ile tarım aleti arasına sıkışan kişi yaralandı
        Prof. Dr. Soylu: Kıraç alanlar 10-15 gün içerisinde yağış almazsa ciddi kay...
        Prof. Dr. Soylu: Kıraç alanlar 10-15 gün içerisinde yağış almazsa ciddi kay...
        Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü
        Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü
        Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Koyun alışverişinde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Koyun alışverişinde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı