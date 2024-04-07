Beyşehir'de devrilen taksi sürücüsü yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlaya devrilen taksinin sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlaya devrilen taksinin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 T 2031 plakalı taksi, Beyşehir-Konya kara yolu İsaköy yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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