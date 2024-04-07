Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Soğukkuyu Mahallesi'nde Hüseyin Yetkin'e ait müstakil evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede evin her tarafını sararken, ev sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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