Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 07.04.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Soğukkuyu Mahallesi'nde Hüseyin Yetkin'e ait müstakil evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede evin her tarafını sararken, ev sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        DSÖ'den yıkık Şifa Hastanesi'ni ziyaret
        DSÖ'den yıkık Şifa Hastanesi'ni ziyaret
        Beşiktaş'ta ihmaller zinciri
        Beşiktaş'ta ihmaller zinciri
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Koyun alışverişinde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Koyun alışverişinde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Konya-Adana kara yolunda bayram yoğunluğu
        Konya-Adana kara yolunda bayram yoğunluğu
        Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Konya'daki kazada, ölü sayısı 4'e çıktı
        Konya'daki kazada, ölü sayısı 4'e çıktı
        Konya-Ankara kara yolunda bayram yoğunluğu artıyor
        Konya-Ankara kara yolunda bayram yoğunluğu artıyor