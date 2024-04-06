Konya-Adana kara yolunda bayram yoğunluğu
Konya-Adana kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.
Konya-Adana kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.
Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Konya-Adana kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.
Kara yolunun Karapınar ilçesi kesiminde, Adana istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.
Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.
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