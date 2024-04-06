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        Konya-Adana kara yolunda bayram yoğunluğu

        Konya-Adana kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 06.04.2024 - 21:40
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        Konya-Adana kara yolunda bayram yoğunluğu
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        Konya-Adana kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.

        Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Konya-Adana kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

        Kara yolunun Karapınar ilçesi kesiminde, Adana istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

        Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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