Konya Büyükşehir Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat yapmalarını sağlamak amacıyla bayram süresince pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçlarının, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KONPARK adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparkların da arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar paylaşıldı: