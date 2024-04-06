Fabrikada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı

Selçuklu ilçesi 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yalıtım malzemesi üretilen bir fabrikanın üretim bölümünden belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan işçiler, yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 işçi ambulansla hastaneye götürüldü. Alevler ise yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.