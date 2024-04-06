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        Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

        KONYA'nın Derbent ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 01:32 Güncelleme: 06.04.2024 - 01:35
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        Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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        KONYA'nın Derbent ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Derbent- Beyşehir yolu Süleyman Yaylası yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 42 ZV 824 plakalı otomobil ile 42 BC 811 plakalı otomobil kafa kafa çarpıştı. Kazada, aynı otomobilde bulunan Mustafa Köçer (94), Mehmet Köçer (59) ve Mustafa Köçer (62) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. 

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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