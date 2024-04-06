Konya'da bir fabrikaya ait depoda yangın çıktı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir fabrikaya ait depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir fabrikaya ait depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya ait olduğu öğrenilen depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, çevredeki tesislere sıçramadan kontrol altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.