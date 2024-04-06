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        Beyşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adil Bayındır mazbatasını aldı

        Beyşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adil Bayındır, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:01
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        Beyşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adil Bayındır mazbatasını aldı
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        Beyşehir Belediye Başkanlığına seçilen Adil Bayındır, mazbatasını aldı.

        31 Mart'ta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Beyşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Bayındır'a mazbatası Beyşehir Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tarık Çulha tarafından verildi.

        Bayındır, ilçede önemli ve anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, "Çünkü ilk olarak yapacağımız önemli projeler var. Heyecanla o projelerin başlamasını bekliyorum. Kazanan Beyşehir oldu. Seçimi geride bıraktık. Şimdi, 'Nerde kalmıştık.' diyerek önümüze bakıyoruz." dedi.

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