GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Derbent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Derbent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yakup G. (22) idaresindeki 42 ZV 824 plakalı otomobil, Süleyman Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ahmet K. (32) yönetimindeki 42 BC 811 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Mustafa K. (94), Mustafa K. (62), Mehmet K. (59) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücülerden Yakup G. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer aracın sürücüsü Ahmet K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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