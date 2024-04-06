Beyşehir'de yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yağlık ayçiçeği üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yağlık ayçiçeği üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda hazırlanan "Bahar çiçeği, yağlık ayçiçeği" projesi kapsamında üreticilere 2 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
Üreticilere yönelik tohum desteklemelerinin devam edeceği kaydedildi.
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