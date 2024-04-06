Konya'daki kazada, ölü sayısı 4'e çıktı

KONYA'nın Derbent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı baba ve 2 oğlunun öldüğü kazada, diğer sürücü de kurtarılamadı. Kazada ölen 4 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Derbent- Beyşehir yolu Çiftliközü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Güvenlik görevlisi Yakup Genç'in (22) kullandığı 42 ZV 824 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Göçer (32) yönetimindeki 42 BC 811 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Mustafa Göçer, oğulları Mehmet Göçer ve Mustafa Göçer yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yakup Genç de kurtarılamadı.