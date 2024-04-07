Seydişehir'de traktör ile tarım aleti arasına sıkışan kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktör ile tarım aleti arasına sıkışan kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktör ile tarım aleti arasına sıkışan kişi yaralandı.
Kumluca Mahallesi'nde bahçesine gübre götüren Rayhan İnce, (32) traktör ile tarım aleti arasında sıkıştı.
Yaralanan İnce'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan İnce'yi, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
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