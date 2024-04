Çocuklar bayram sevincini "sevgi paketleri"yle yaşayacak

ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'dan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere giderek arama, kurtarma, yardımların dağıtılması gibi alanlarda gönüllü çalışan grup, kurdukları dernekle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Aileler, Mürettebat Arama Kurtarma ve Uluslararası Strateji Derneği binasında kurulan "Sevgi Mağazası"ndan ayakkabı, mont, oyuncak gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Ramazan Bayramı'na hazırlık yapan dernek üyeleri, çocuklar için özel paketler hazırladı.

Paket hazırlıkları, çocukların yaşı ve cinsiyeti düşünülerek yapıldı.

Konya'dan yardım için bölgeye giden gönüllülerle sahada tanıştıktan sonra bir araya geldiklerini aktaran Şimşek, "Öncelik afet bölgesi olmak üzere her yerde ihtiyaç sahibi, mazlum, mağdur ailelerin yanlarında oluyoruz." dedi.

Şimşek, ramazan dolayısıyla insani yardım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk günler büyüklerin, ailelerin bazı ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ramazanın son günlerinde de çocuklar, çocukların bayramlık ihtiyaçları ön plana çıkıyor. Biz de onlar için onların yorulmayacağı, incinmeyeceği, istedikleri, diledikleri her şeyi alabilecekleri bir 'Sevgi Mağazası' oluşturduk. Burada hiçbir bedel ödemeden gönüllerine göre her şeyi alabiliyorlar. Çocuklar için bayramlık paketler hazırladık. İçinde yaşına göre emzik, biberon, battaniye, ayakkabı, oyuncak, mont, pantolon, çikolata gibi her şeyi bulunduran bayramlık 'sevgi paketi' hazırladık. Hedefimiz 3 bin çocuk. Şu ana kadar 1000'in üzerinde çocuğa ulaştık. İnşallah bayramlığı olmayan, yüzünde tebessümü olmayan çocuk kalmayacak."