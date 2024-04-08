ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın dış ticaret hacminin 5 milyar doları aştığını söyledi.

Öztürk, Konya'nın dış ticaret verilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Kentin, tarım ve hayvancılığın yanı sıra savunma sanayisindeki potansiyeliyle ülke ekonomisine önemli katkı verdiğine dikkati çeken Öztürk, Konya'nın 2023'te ihracatının yüzde 1,84 artışla 3 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Öztürk, Türkiye'nin ihracatta en önemli şehirlerinden birinin Konya olduğunu vurgulayarak, "Yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren 10'uncu şehir, Konya oldu. Son 10 yıl içinde Konya'nın ihracatı yüzde 123,75 arttı. Konya'nın dış ticaret hacmi 5 milyar doları aştı. Konya'nın ihracat performansında ülke ve ürün çeşitliliğiyle dış ticaret fazlası önemli bir parametredir. Şehrimizin dış ticaret fazlası yaklaşık 1,59 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Konya'nın en fazla dış ticaret fazlası verdiği ilk 5 ülke Irak, ABD, Almanya, Rusya Federasyonu ve İtalya'dır." diye konuştu.

- Konya ihracatta ülke ve ürün çeşidinde öne çıkıyor Konya'nın ihracat devi ülkelere dış ticaret fazlası veren şehir olduğunu anlatan Öztürk, şöyle devam etti: "199 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren Konya, iller arasında en fazla ülke çeşidi olan 7'nci il durumundadır. İller arasında ürün çeşitliliği açısından ise 96 farklı ürünle 10'uncu sırada bulunmaktadır. Yıllara göre ihracat yapan firma sayılarımıza baktığımızda her yıl bir önceki yıla göre önemli bir artış göstermektedir. Geçen yıl ihracatçı sayımız bir önceki yıla oranla yüzde 2,05 artarak 3 bin 483'e yükselmiştir. Şehir olarak ihracat ailesine katılım oranı ve yoğunluğunu ihracatımıza çok fazla yansıtamadığımız görülmektedir çünkü firma bakımından 6'ncı sırada olmamıza rağmen gerçekleşen ihracat rakamı bakımında ise 10'uncu sırada bulunmaktayız."