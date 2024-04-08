Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'nın dış ticaret hacmi 5 milyar doları aştı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın dış ticaret hacminin 5 milyar doları aştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'nın dış ticaret hacmi 5 milyar doları aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın dış ticaret hacminin 5 milyar doları aştığını söyledi.

        Öztürk, Konya'nın dış ticaret verilerini AA muhabirine değerlendirdi.

        Kentin, tarım ve hayvancılığın yanı sıra savunma sanayisindeki potansiyeliyle ülke ekonomisine önemli katkı verdiğine dikkati çeken Öztürk, Konya'nın 2023'te ihracatının yüzde 1,84 artışla 3 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

        Öztürk, Türkiye'nin ihracatta en önemli şehirlerinden birinin Konya olduğunu vurgulayarak, "Yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren 10'uncu şehir, Konya oldu. Son 10 yıl içinde Konya'nın ihracatı yüzde 123,75 arttı. Konya'nın dış ticaret hacmi 5 milyar doları aştı. Konya'nın ihracat performansında ülke ve ürün çeşitliliğiyle dış ticaret fazlası önemli bir parametredir. Şehrimizin dış ticaret fazlası yaklaşık 1,59 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Konya'nın en fazla dış ticaret fazlası verdiği ilk 5 ülke Irak, ABD, Almanya, Rusya Federasyonu ve İtalya'dır." diye konuştu.

        - Konya ihracatta ülke ve ürün çeşidinde öne çıkıyor

        Konya'nın ihracat devi ülkelere dış ticaret fazlası veren şehir olduğunu anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

        "199 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren Konya, iller arasında en fazla ülke çeşidi olan 7'nci il durumundadır. İller arasında ürün çeşitliliği açısından ise 96 farklı ürünle 10'uncu sırada bulunmaktadır. Yıllara göre ihracat yapan firma sayılarımıza baktığımızda her yıl bir önceki yıla göre önemli bir artış göstermektedir. Geçen yıl ihracatçı sayımız bir önceki yıla oranla yüzde 2,05 artarak 3 bin 483'e yükselmiştir. Şehir olarak ihracat ailesine katılım oranı ve yoğunluğunu ihracatımıza çok fazla yansıtamadığımız görülmektedir çünkü firma bakımından 6'ncı sırada olmamıza rağmen gerçekleşen ihracat rakamı bakımında ise 10'uncu sırada bulunmaktayız."

        - İlk çeyrekte ihracat 851,3 milyon dolara ulaştı

        Öztürk, "Martta Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalırken Konya'nın ihracatı yüzde 0,1 artışla 309,75 milyon dolar oldu. 2024 yılı ilk çeyrek ihracatımız da yüzde 6,6 artışla 851,3 milyon dolara ulaştı. Konya otomotiv endüstrisi, ihracatı martta yüzde 15 artarak 80 milyon dolarla en çok ihracat yapılan sektör oldu." ifadelerini kullandı.

        Selçuk Öztürk, 2024 yılında otomotiv sanayi, makine, iklimlendirme sanayi ve savunma sanayi ihracatından yüksek performans beklediklerinin sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Arık: 16 ilde obruk risk haritası oluşturulması planlanıyor
        Prof. Dr. Arık: 16 ilde obruk risk haritası oluşturulması planlanıyor
        Küçük Miraç hayati risk oluşturan kalp rahatsızlığından başarılı ameliyatla...
        Küçük Miraç hayati risk oluşturan kalp rahatsızlığından başarılı ameliyatla...
        Konya'da şantiyede üzerine kalıp düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Konya'da şantiyede üzerine kalıp düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihara ka...
        Bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca intihara ka...
        Beyşehir'de devrilen taksi sürücüsü yaralandı
        Beyşehir'de devrilen taksi sürücüsü yaralandı
        Çocuklar bayram sevincini "sevgi paketleri"yle yaşayacak
        Çocuklar bayram sevincini "sevgi paketleri"yle yaşayacak