Konya'da şantiyede üzerine kalıp düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçedeki Sol Sahil Sulama Şantiyesi'nde şef olarak görev yapan inşaat mühendisi Süleyman S. (30) ile bir işçinin üzerine çalışma sırasında beton kalıp düştü.

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