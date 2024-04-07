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        Konya'da şantiyede üzerine kalıp düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, sulama kanalı şantiyesinde üzerine kalıp düşen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 23:24 Güncelleme: 07.04.2024 - 23:24
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        Konya'da şantiyede üzerine kalıp düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde, sulama kanalı şantiyesinde üzerine kalıp düşen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        İlçedeki Sol Sahil Sulama Şantiyesi'nde şef olarak görev yapan inşaat mühendisi Süleyman S. (30) ile bir işçinin üzerine çalışma sırasında beton kalıp düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, Süleyman S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan işçi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Süleyman S'nin cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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