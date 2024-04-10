İçişleri Bakanı Yerlikaya Konya'da bayram namazının ardından konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günü olan pazar saat 00.05 ile pazartesi saat 00.05 arasında kamyon, tanker ve çekicilerin trafikten bir gün boyunca kısıtlanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'daki tarihi Kapu Camii'nde bayram namazı kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Yerlikaya, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Müslüman aleminin bayramını tebrik ederek, başta zulme uğrayan ve İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazzelilerin bir an önce huzura kavuşmasını diledi.

Ramazan ayının ardından başlayan 9 günlük bayram tatiliyle ilgili vatandaşlara hatırlatmalarda bulunan Yerlikaya, "Dokuz günlük bayram süresi içerisinde İçişleri Bakanlığı olarak, yollarda sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına kavuşmak için seyahat eden, yollara düşen kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa, tekraren bayramın sonunda sağlıkla huzurla kazasız belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Bunun için vatandaşlardan trafik kurallarına uyup aşırı hızdan kaçınmalarını istediklerini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti: