Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de ilçe protokolü bayramlaştı

        Beyşehir ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de ilçe protokolü bayramlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        İlçe Kaymakamlığı tarafından Eşrefoğlu Camisi önünde öğlen namazını müteakip düzenlenen bayramlaşma programına Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Bayramlaşmanın ardından protokol mensupları şehitliği ziyaret etti.

        Sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile gazi ve şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        Down sendromlu şampiyon atlet, kilo vermek için başladığı sporda başarıya k...
        Down sendromlu şampiyon atlet, kilo vermek için başladığı sporda başarıya k...
        Savcı, sahte rapor alıp tatile giden fizyoterapistin 15 yıla kadar hapsini...
        Savcı, sahte rapor alıp tatile giden fizyoterapistin 15 yıla kadar hapsini...
        Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bakan Yerlikaya: Pazar günü, kamyon, tanker ve çekicileri 24 saat boyunca t...
        Bakan Yerlikaya: Pazar günü, kamyon, tanker ve çekicileri 24 saat boyunca t...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da bayramlaşma programına katıldı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da bayramlaşma programına katıldı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya Konya'da bayram namazının ardından konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya Konya'da bayram namazının ardından konuştu: