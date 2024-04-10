Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

İki gruba ayrılan futbolcular daha sonra taktik çalışma, 3'e 2 ve 4'e 3 savunma-hücum çalışması yaptı.

Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, topla oyun ile başladı.

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