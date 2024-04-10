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        Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:51
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        Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, topla oyun ile başladı.

        İki gruba ayrılan futbolcular daha sonra taktik çalışma, 3'e 2 ve 4'e 3 savunma-hücum çalışması yaptı.

        Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        TÜMOSAN Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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