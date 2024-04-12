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        Parkta bıçaklı kavga: 2 yaralı

        KONYA'da iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu 2 kişi bıçakla ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 12.04.2024 - 19:25
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        Parkta bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        KONYA'da iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu 2 kişi bıçakla ağır yaralandı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Karatay İlçesi Yediler Mahallesi Ergürü Sokak’ta bulunan Yediler Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Suriye uyruklu Mustafa El Süleyman göğsünden ve kolundan, Abdurrahman El Muhammed de göğsünden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Numune ve Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa El Süleyman'ın hastaneye kalp masajıyla getirildiği görüldü. 2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemesinin ardından 2 kişiyi bıçaklayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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