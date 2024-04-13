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        AK Parti'li başkanın çalışanının bıçaklandığı olayda CHP'li adayın eşi tutuklandı

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in yanında çalışan Mehmet Aldanmaz'ın (35), darbedilip bıçaklandığı olayla ilgili gözaltına alınan CHP Karapınar Belediye Başkan Adayı olan Gönül Karabacak'ın eşi Hamdi Karabacak tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:10
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        AK Parti'li başkanın çalışanının bıçaklandığı olayda CHP'li adayın eşi tutuklandı
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        KONYA’nın Karapınar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in yanında çalışan Mehmet Aldanmaz’ın (35), darbedilip bıçaklandığı olayla ilgili gözaltına alınan CHP Karapınar Belediye Başkan Adayı olan Gönül Karabacak’ın eşi Hamdi Karabacak tutuklandı. Diğer şüpheliler N.Ö. ve İ.S., ise serbest bırakıldı. Hastanede tedavi gören Aldanmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin’in tarım şirketinde çalışan Mehmet Aldanmaz, evinin önünden 2 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Aldanmaz, bir süre sonra darbedilip bıçaklanmış halde evinin önüne bırakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aldanmaz, durumunun ağır olması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Aldanmaz'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

        Aldanmaz’ın polise verdiği ifadesinde “Benim yanıma gelen CHP Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak'ın eşi Hamdi Karabacak, AK Parti Karapınar ilçe Başkanı Yusuf Zengin'in ev adresini sordu. Zengin'in çocuklarını çağırmamı istedi, ben de reddettim. Sonra zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Önce dövdü, sonra bıçakladı. Diğerleri olmasaydı beni öldürebilirdi” dediği öğrenildi. Aldanmaz’ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen CHP Karapınar Belediye Başkan Adayı olan Gönül Karabacak’ın eşi özel bir okulun müdürü Hamdi Karabacak ile yanındaki N.Ö. ve İ.S.,'yi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından Karapınar Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Hamdi Karabacak tutuklandı, N.Ö. ile İ.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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