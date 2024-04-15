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        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:22
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        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Seydişehir Taraşçı yolu Gökçehüyük Mahallesi girişinde henüz sürücüsü belirlenemeyen 71 AV 757 plakalı otomobil ile Günay Çakmak (52) idaresindeki 42 ARF 330 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile sürücünün arkasında bulunan Berk Can Çakmak (14) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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