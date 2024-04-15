Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir Taraşçı yolu Gökçehüyük Mahallesi girişinde henüz sürücüsü belirlenemeyen 71 AV 757 plakalı otomobil ile Günay Çakmak (52) idaresindeki 42 ARF 330 plakalı motosiklet çarpıştı.

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