Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

        FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

        Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"

        Benzer Haberler

        Ayağına ip dlanan kuşu asılı kaldığı daldan itfaiye ekipleri kurtardı
        Ayağına ip dlanan kuşu asılı kaldığı daldan itfaiye ekipleri kurtardı
        Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, mazbatasını aldı
        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, mazbatasını aldı
        Mevlana Müzesi bayram tatilinde 125 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
        Mevlana Müzesi bayram tatilinde 125 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
        Konya'da kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmasıyla 11 ki...
        Konya'da kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmasıyla 11 ki...
        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı