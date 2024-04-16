Ayağına ip dlanan kuşu asılı kaldığı daldan itfaiye ekipleri kurtardı

Kendi imkanları ile tek ayağından iple asılı olan kuşu kurtaramayan kaymakamlık çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Seydişehir Kaymakamlığı bahçesinde bulunan çam ağacında ayağına ip dolanarak asılı kalan kuşu gören kaymakamlık çalışanları kuşu kurtarmak için seferber oldu.

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