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        Ayağına ip dlanan kuşu asılı kaldığı daldan itfaiye ekipleri kurtardı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağacın dalında asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:49
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        Ayağına ip dlanan kuşu asılı kaldığı daldan itfaiye ekipleri kurtardı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağacın dalında asılı kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Seydişehir Kaymakamlığı bahçesinde bulunan çam ağacında ayağına ip dolanarak asılı kalan kuşu gören kaymakamlık çalışanları kuşu kurtarmak için seferber oldu.

        Kendi imkanları ile tek ayağından iple asılı olan kuşu kurtaramayan kaymakamlık çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuşu asılı kaldığı daldan kurtararak doğal hayatına bıraktı.

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