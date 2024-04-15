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        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, mazbatasını aldı

        Karapınar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den seçilen adayı İbrahim Önal, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:35
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        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, mazbatasını aldı
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        Karapınar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den seçilen adayı İbrahim Önal, mazbatasını aldı.

        Belediye Meclis Salonunda yapılan devir teslim töreninde konuşan Önal, bu süreçte kendilerine sevgi ve muhabbet gösteren, destek verenlere teşekkür etti.

        Yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Önal, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk yerel seçiminden sonra mazbatamızı alarak, görevimize resmi olarak başlamış olduk." dedi.

        AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

        Devir teslim törenine, AK Parti Konya milletvekilleri Latif Selvi, Tahir Akyürek, Karapınar eski Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, AK Parti Meclis üyeleri ve Belediye personeli katıldı.

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