Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, mazbatasını aldı

Yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Önal, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk yerel seçiminden sonra mazbatamızı alarak, görevimize resmi olarak başlamış olduk." dedi.

Belediye Meclis Salonunda yapılan devir teslim töreninde konuşan Önal, bu süreçte kendilerine sevgi ve muhabbet gösteren, destek verenlere teşekkür etti.

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