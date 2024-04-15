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        Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:35
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        Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

        Mehmet Duman (77) idaresindeki 42 TP 310 plakalı otomobil, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ve araçtaki eşi Keziban Duman (81) yaralandı.

        Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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