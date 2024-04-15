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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Arda Turan, Barselona'da kiraladığı eve 230 bin avroluk hasar vermekle suçlanıyor - Futbol Haberleri

        Arda Turan, Barselona'da kiraladığı eve 230 bin avroluk hasar vermekle suçlanıyor

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015-2018 yılları arasında İspanya temsilcisi Barcelona formasını giydiği dönemde kiracı olarak kaldığı villa tipi evde 230 bin avroluk hasar bırakmakla suçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:49 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:49
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        Arda Turan'a "hasar" suçlaması!
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        El Periodico de Espana gazetesi, Arda Turan'ın eski ev sahibi tarafından Barselona İl Mahkemesi'nde açılan davanın halen devam ettiğini ve eski futbolcunun yaşadığı 3 yıllık dönem sonunda Barselona'daki eve 230 bin avroluk hasar vermekle suçlandığını yazdı.

        Barselona kentinin elit bir mahallesinde yer alan ve 18 milyon avroluk değere sahip olduğu belirtilen evin sahibi, El Periodico gazetesine verdiği demeçte, mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna değinerek Arda Turan'ın, evde kapılardan bahçeye, ışık ve elektronik sisteminden havuz ve hatta tavana kadar hasarlı bir şekilde evi terk ettiğini iddia etti.

        Evde en pahalı hasarın 84 bin 30 avro ile mobilyalara, ışık sistemine ve temizliğe ait olduğu, mutfakta da 64 bin 258 avroluk hasarın bulunduğu ileri sürüldü.

        Arda Turan'ın evi kiralarken, "Müslüman olmayan önceki kiracılardan dolayı evi tamamen dezenfekte ettirdiğini ve evi çok iyi temizlettiğini" anlatan villanın sahibi, "Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı. Bin avroluk bir kumanda. Ve yanlış hatırlamıyorsam 10 veya 15 kez atmışlardır. Evde doğal bir yıpranma olmadığı açık. Hatta mobilyalarda bile sigara yanığı bırakmışlar. Bu tip evde herhangi bir şeyi tamir ettirmenin veya değiştirmenin ucuz olmadığını siz de bilirsiniz." şeklinde konuştu.

        Barselona İl Mahkemesi'ndeki davanın, Arda Turan'ın adresine ulaşma zorluğundan dolayı yavaş ilerlediği kaydedildi.

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