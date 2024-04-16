Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa mazbatasını aldı

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "İlk günkü görev aşkıyla, Derebucak'ta görev yapacağız. Bizlere yeniden Derebucak'a hizmet etme onurunu yaşatan tüm hemşerilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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