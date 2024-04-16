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        Konya'da eski eşini ve kızını öldüren kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı karısı ve kızını silahla öldüren kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:12
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        Konya'da eski eşini ve kızını öldüren kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı karısı ve kızını silahla öldüren kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca eski eşi Ayşe G. ve kızı Gözde Nur D'yi silahla öldüren tutuklu Bekir D. hakkında hazırlanan iddianame, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen Bekir D'nin olay günü boşandığı eşi Ayşe G. ve kızı Gözde Nur D'yi ikametlerinde tüfekle öldürdüğü ve olayda kullandığı tüfekle karakola teslim olduğu belirtildi.

        İfadesine yer verilen Bekir D, boşandığı eşini barışmak için ikna etmeye çalıştığını, kızının ise eşi ile barışmasını istemediğini bu süreçte eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini, bu nedenle eşi ve kızını öldürdüğünü, kendisinin psikolojik tedavi gördüğünü öne sürdü.

        "Aldatma" meselesi yüzünden eski eşi ile tartıştığını belirten Bekir D, aracında bulunan tüfeği alarak olayı gerçekleştirdiğini, olay sırasında eşinin uyanık olduğunu, kızının da uyuduğunu anlattı.

        - Olay

        Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, 30 Aralık 2023'te Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurmuş, adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirlemişti. Bekir D. ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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