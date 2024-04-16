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        Eski eşi ve kızını öldüren diş teknisyenine 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan (44) hakkında, 'boşandığı eski eşi kasten öldürme', 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:35
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        Eski eşi ve kızını öldüren diş teknisyenine 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
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        KONYA’nın Seydişehir ilçesinde boşandığı Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan (44) hakkında, ‘boşandığı eski eşi kasten öldürme’, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

        Olay, 30 Aralık 2023 günü saat 09.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta meydana geldi. Diş teknisyeni Bekir Doğan, olay tarihinden 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer’in yaşadığı eve gitti. Doğan, geceyi eski eşiyle birlikte geçirdi. Doğan burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeği ile vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bekir Doğan, olayın ardından polise giderek teslim oldu. Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan ise yan yana toprağa verildi.

        ‘SİZ BANA İHANET ETTİNİZ DEYİP ATEŞ ETTİM’

        Bekir Doğan, polise verdiği ifadesinde, ''Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dedi. Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        KIZINI UYKUSUNDA ÖLDÜRMÜŞ

        Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianame Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Bekir Doğan’ın iddianamedeki ifadesinde, “Ayşe’yi barışmaya ikna etmeye çalışıyordum. Kızım Gözde Nur ise barışmamızı istemiyordu. Boşandığımız zaman içinde Ayşe’nin beni aldattığını öğrendim. Olay gecesi birlikte kaldık. ‘Bana niye ihanet ettin?’ diye sorduğumda ‘sen bunu hak ettin’ cevabını aldım. Bunun üzerine evden çıkıp arabadaki av tüfeğini alıp eve geri döndüm. Ateş ettiğimde Ayşe yatakta uyanıktı, kızım Gözde Nur ise uyuyordu” dediği öğrenildi. Bekir Doğan hakkında ‘boşandığı eski eşi kasten öldürme’, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İlk duruşma 26 Nisan’da görülecek.

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