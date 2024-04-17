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        Beyşehir Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:00
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        Beyşehir Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
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        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        31 Mart’ta yapılan seçimlerin ardından belediye başkanlığına seçilen Bayındır, yeni dönemin ilk meclis toplantısına başkanlık yaptı.

        Toplantıda, yeni seçilen belediye meclis üyelerine hitap eden Bayındır, şöyle konuştu:

        "Biz birliğimizi yüksek tuttuğumuz sürece Beyşehir bu dönemde Konya'nın flaş yeri olacaktır. Hepimiz burası için bu yola baş koyduk. Birlikte yürüyeceğiz. Beyşehir için mücadele eden herkesin yanında olduğumu söylüyorum. Tek gayemiz Beyşehir'i hedeflerine ulaştırmak. O hedeflerin adı bellidir. Çizdiğimiz vizyon ve ortaya koyduğumuz iddiaların hayat bulması gerekiyor. Bunun için de gece demeden gündüz demeden çalışacağız. Gerek bakanlıklar, gerek müdürlükler, gerek bölge müdürlükleri olmak üzere, iktidarın omuz vermesiyle çok ciddi projeleri hayata geçireceğiz."

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