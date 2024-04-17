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        Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:28
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        Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Bülent Hafalır (33) idaresindeki 42 APH 920 plakalı otomobil, Tuzlukçu-Akşehir kara yolu Pazarkaya Mahallesi yakınlarında, İ.T. yönetimindeki 42 AJT 649 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, sürücü Hafalır ile araçtaki Hasan Yolcu'nun (29), kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan kamyonet sürücüsü İ.T. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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