Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 22:01 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun Göçü Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

        Beyşehir yönüne giden Yaşar Konur'un (79) kullandığı 35 AL 6362 plakalı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra kanala düştü.

        Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        "Kuzey Kore, Çin'den teknoloji aldı"
        "Kuzey Kore, Çin'den teknoloji aldı"
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
        Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu
        Kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!

        Benzer Haberler

        Hacca gitmek için Üsküp'ten bisikletle yola çıkan 2 kişi Konya'ya geldi
        Hacca gitmek için Üsküp'ten bisikletle yola çıkan 2 kişi Konya'ya geldi
        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi
        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi
        Konya'da 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Konya'da 135 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Eski eşi ve kızını öldüren diş teknisyenine 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu...
        Eski eşi ve kızını öldüren diş teknisyenine 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu...
        Konya'da eski eşini ve kızını öldüren kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet...
        Konya'da eski eşini ve kızını öldüren kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet...
        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır yeni hizmet dönemine dualarla başla...
        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır yeni hizmet dönemine dualarla başla...