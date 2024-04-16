Konya'da kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun Göçü Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.
Beyşehir yönüne giden Yaşar Konur'un (79) kullandığı 35 AL 6362 plakalı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra kanala düştü.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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