Galerici, ortağını tüfekle bacağından vurdu

Olay, saat 13.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi Yeni Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sadettin H. ile ortağı Hüseyin K. arasında borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sadettin H., tüfekle ortağı Hüseyin K.'yi bacağından vurdu. Yaralanan Hüseyin K., komşu esnafın aracıyla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sadettin H. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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