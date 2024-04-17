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        Galerici, ortağını tüfekle bacağından vurdu

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde galerici Sadettin H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:20
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        Galerici, ortağını tüfekle bacağından vurdu
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde galerici Sadettin H., borç meselesi yüzünden tartıştığı ortağı Hüseyin K.'yi, tüfekle bacağından vurdu.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi Yeni Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sadettin H. ile ortağı Hüseyin K. arasında borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sadettin H., tüfekle ortağı Hüseyin K.'yi bacağından vurdu. Yaralanan Hüseyin K., komşu esnafın aracıyla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sadettin H. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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