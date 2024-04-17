Beyşehir'de balık işleme tesisleri ile satış yerleri denetlendi

Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren tatlı su ve deniz balığı işleme tesisleri ile su ürünleri satış yerlerinin denetlendiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İlçe Müdürlüğünce su ürünlerine yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının sağlanabilmesi için ilçedeki perakende satış yerleri ile balık işleme tesislerindeki su ürünleri kontrol ekipleri tarafından denetime tabi tutulduğu aktarılarak, "Denetimlerde menşei belge kontrolü ve uygun ölçülerde balık satışı yapılıp yapılmadığı kontrol edilmiş olup, 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır." denildi.