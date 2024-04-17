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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:26 Güncelleme: 17.04.2024 - 22:26
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Alparslan Mahallesi'nde ihbar üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

        Ekiplerce araçtaki S.A. ile S.Ç. gözaltına alınırken, yol kenarında taşların arasına gizlenmiş 390 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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