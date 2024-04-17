Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Alparslan Mahallesi'nde ihbar üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

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