Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Alparslan Mahallesi'nde ihbar üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Ekiplerce araçtaki S.A. ile S.Ç. gözaltına alınırken, yol kenarında taşların arasına gizlenmiş 390 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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