Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Başkan Sefer, gençlere verdiği nikahlarını kıyma sözünü tuttu

        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer seçimlerden önce genç çifte verdiği nikahlarını kıyma sözünü yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:31 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Sefer, gençlere verdiği nikahlarını kıyma sözünü tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer seçimlerden önce genç çifte verdiği nikahlarını kıyma sözünü yerine getirdi.

        Konya'nın Hüyük ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde Hasan Kütük ve Yasemin Yıldız çiftinin nikah töreni için, 31 Mart seçim çalışmaları sırasında seçimlerden sonra çifte yardımcı olma sözü veren Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, seçim sonrası nikah cübbesi giyerek genç çiftin nikahını kıydı.

        Hüyük Belediyesi nikah salonunda yapılan törende Belediye Başkanı Sefer, nikah şahitlerinin imzaları sonrasında çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını Yasemin Yıldız'a verdi.

        Kıyılan nikahın ardından konuşan Başkan Sefer, "Gençlerimizin bu mutlu gününde nikahlarını bizzat benim kıymam yönündeki taleplerinden mutlu oldum. Mutluluklarına şahitlik yaptığım bu kardeşlerime ömür boyu saadetler diliyorum." dedi.

        Nikah töreni, Başkan Sefer'in görevi devraldıktan sonra Hüyük Belediye Başkanı sıfatıyla kıydığı ilk nikah olarak kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        Servet Yardımcı adaylığını açıkladı!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        TOBB tarafından Karapınar'a yaptırılan okul inşaatında sona yaklaşıldı.
        TOBB tarafından Karapınar'a yaptırılan okul inşaatında sona yaklaşıldı.
        Galerici, ortağını tüfekle bacağından vurdu
        Galerici, ortağını tüfekle bacağından vurdu
        Beyşehir'de balık işleme tesisleri ile satış yerleri denetlendi
        Beyşehir'de balık işleme tesisleri ile satış yerleri denetlendi
        Konya'da bir kişi silahla yaralandı
        Konya'da bir kişi silahla yaralandı
        Kamyonet, otomobile çarptı: 2 ölü,1 yaralı
        Kamyonet, otomobile çarptı: 2 ölü,1 yaralı
        Beyşehir Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
        Beyşehir Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı