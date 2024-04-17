Başkan Sefer, gençlere verdiği nikahlarını kıyma sözünü tuttu

Kıyılan nikahın ardından konuşan Başkan Sefer, "Gençlerimizin bu mutlu gününde nikahlarını bizzat benim kıymam yönündeki taleplerinden mutlu oldum. Mutluluklarına şahitlik yaptığım bu kardeşlerime ömür boyu saadetler diliyorum." dedi.

Konya'nın Hüyük ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde Hasan Kütük ve Yasemin Yıldız çiftinin nikah töreni için, 31 Mart seçim çalışmaları sırasında seçimlerden sonra çifte yardımcı olma sözü veren Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, seçim sonrası nikah cübbesi giyerek genç çiftin nikahını kıydı.

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